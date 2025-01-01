Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Công ty thương mại điện tử của Mỹ có chi nhánh tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia, đồng thời có 6 nhà kho tự xây dựng rộng 300.000 feet ở Atlanta, Charlotte và Los Angeles. có 200 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh thu hàng năm là 220 triệu USD Công ty thương mại điện tử của Mỹ có chi nhánh tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia, đồng thời có 6 nhà kho tự xây dựng rộng 300.000 feet ở Atlanta, Charlotte và Los Angeles. có 200 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh thu hàng năm là 220 triệu USD

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 9 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Hạn nộp: 19/10/2025

Kiên Giang 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Hạn nộp: 19/11/2025

Hồ Chí Minh 12 - 16 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Hộ Kinh Doanh Bchou

Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Hộ Kinh Doanh Bchou

Hạn nộp: 21/10/2025

Hà Nội 8 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 4 Đường 61 Tổ 6 Khu phố 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-dudu-vi-t-nam-ntd151001
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển IT phần mềm Niteco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Niteco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần I.P.L
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu CELLPHONES
30 - 38 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH HATO GROUP
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh Công ty cổ phần SANAN
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Tin Học Đại Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát làm việc tại Long An thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Checkmate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Checkmate
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY TNHH SENSPARK
1 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm