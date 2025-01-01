Giới thiệu CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Công ty thương mại điện tử của Mỹ có chi nhánh tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia, đồng thời có 6 nhà kho tự xây dựng rộng 300.000 feet ở Atlanta, Charlotte và Los Angeles. có 200 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh thu hàng năm là 220 triệu USD Công ty thương mại điện tử của Mỹ có chi nhánh tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia, đồng thời có 6 nhà kho tự xây dựng rộng 300.000 feet ở Atlanta, Charlotte và Los Angeles. có 200 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh thu hàng năm là 220 triệu USD