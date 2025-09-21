Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 4 Đường số 61, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Nhận và xử lý các video sản phẩm được quay ban đầu.
Chọn lọc những đoạn clip phù hợp, dựng thành video hoàn chỉnh.
Thêm phụ đề cho video.
Xử lý định dạng gốc Sony log, thực hiện chỉnh màu chuyên nghiệp.
Thực hiện các thiết kế phong cách nâng cao (style hóa) để tăng tính thẩm mỹ và tính thương hiệu cho video ( theo phong cách Mỹ )
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo ít nhất một trong các phần mềm dựng nhưng không hạn chế các phần mềm sử dụng để chỉnh sửa video: Adobe Premiere Pro (PR); After Effects (AE); DaVinci Resolve (chuyên về chỉnh màu, cũng hỗ trợ dựng video)
Photoshop (PS, hỗ trợ thiết kế hình ảnh liên quan)
Hoặc các phần mềm tương tự (ví dụ: CapCut, v.v.).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm edit video sản phẩm, quảng cáo.
Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Gross từ 10,000,000 đến 13,000,000 ( có thể thương lượng )
Môi trường làm việc genZ siêu thoải mái
Tham gia BHXH theo chế độ nhà nước, lương tháng 13,thưởng Tết
Phép năm mỗi tháng sau thử viêc
Xét duyệt tăng lương 1 năm 1 lần hoặc theo năng lực
Tổ chức các tiệc liên hoan, sinh nhật, team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
