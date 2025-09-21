Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Đường số 61, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Nhận và xử lý các video sản phẩm được quay ban đầu.

Chọn lọc những đoạn clip phù hợp, dựng thành video hoàn chỉnh.

Thêm phụ đề cho video.

Xử lý định dạng gốc Sony log, thực hiện chỉnh màu chuyên nghiệp.

Thực hiện các thiết kế phong cách nâng cao (style hóa) để tăng tính thẩm mỹ và tính thương hiệu cho video ( theo phong cách Mỹ )

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo ít nhất một trong các phần mềm dựng nhưng không hạn chế các phần mềm sử dụng để chỉnh sửa video: Adobe Premiere Pro (PR); After Effects (AE); DaVinci Resolve (chuyên về chỉnh màu, cũng hỗ trợ dựng video)

Photoshop (PS, hỗ trợ thiết kế hình ảnh liên quan)

Hoặc các phần mềm tương tự (ví dụ: CapCut, v.v.).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm edit video sản phẩm, quảng cáo.

Quyền Lợi

Lương Gross từ 10,000,000 đến 13,000,000 ( có thể thương lượng )

Môi trường làm việc genZ siêu thoải mái

Tham gia BHXH theo chế độ nhà nước, lương tháng 13,thưởng Tết

Phép năm mỗi tháng sau thử viêc

Xét duyệt tăng lương 1 năm 1 lần hoặc theo năng lực

Tổ chức các tiệc liên hoan, sinh nhật, team building

Cách Thức Ứng Tuyển

