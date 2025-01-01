Giới thiệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Yakult là công ty được thành lập bởi Giáo sư, Bác sĩ người Nhật từ hơn 80 năm trước, hiện có mặt tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Công ty mẹ: Yakult Honsha Co., Ltd. Năm thành lập: 1935. Địa chỉ: 1-19, Higashi-Shinbashi, 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8660 Nhật Bản. Công ty TNHH Yakult Việt Nam. Năm thành lập: 2006.