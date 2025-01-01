Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Yakult là công ty được thành lập bởi Giáo sư, Bác sĩ người Nhật từ hơn 80 năm trước, hiện có mặt tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Công ty mẹ: Yakult Honsha Co., Ltd. Năm thành lập: 1935. Địa chỉ: 1-19, Higashi-Shinbashi, 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8660 Nhật Bản. Công ty TNHH Yakult Việt Nam. Năm thành lập: 2006.

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Hạn nộp: 03/10/2025

Bình Dương 10 - 14 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

