Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 789, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giao hàng cho hệ thống siêu thị, mini mart, đại lý,..bằng xe máy

Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới

Tham gia các hoạt động phát mẫu dùng thử

Thực hiện các công việc khác từ phía công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có bằng lái xe máy, có bằng lái ô tô là lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.

Tích cực với hoạt động bên ngoài.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Sức khỏe tốt, nặng động vui vẻ hoạt bát, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (gross): 10.000.000 – 14.000.000 VNĐ/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Số 789, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin