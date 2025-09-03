Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 789, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Giao hàng cho hệ thống siêu thị, mini mart, đại lý,..bằng xe máy
Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới
Tham gia các hoạt động phát mẫu dùng thử
Thực hiện các công việc khác từ phía công ty yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (gross): 10.000.000 – 14.000.000 VNĐ/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 789, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
