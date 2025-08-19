Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 - TNL Plaza, 346 Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ Sáng tạo và Phát triển Nội dung:

Nghiên cứu các xu hướng nội dung mới nổi trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook, YouTube, Instagram), đặc biệt trong lĩnh vực thể hình, sức khỏe và lối sống.

Hỗ trợ lên ý tưởng và đóng góp vào quá trình xây dựng kịch bản video.

Tìm kiếm tài liệu, hình ảnh, âm nhạc phù hợp cho các dự án video.

Hỗ trợ Sản xuất và Biên tập Video:

Hỗ trợ quay video bằng điện thoại di động dưới sự hướng dẫn của team.

Hỗ trợ biên tập và chỉnh sửa video cơ bản bằng các ứng dụng trên điện thoại.

Phối hợp với đội ngũ Marketing và các phòng ban liên quan trong quá trình sản xuất.

Hỗ trợ Thực hiện Vai trò VJ/MC:

Hỗ trợ chuẩn bị bối cảnh, đạo cụ cho các buổi quay, livestream.

Có thể tham gia hỗ trợ tương tác, xuất hiện trong một số phân đoạn video nếu có khả năng và phù hợp.

Hỗ trợ Quản lý và Theo dõi:

Hỗ trợ đăng tải video lên các nền tảng.

Theo dõi và tổng hợp các phản hồi của người xem.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu:

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chính thức, ưu tiên các bạn sinh viên hoặc người mới ra trường có niềm đam mê và có sản phẩm cá nhân (video TikTok, Reels, YouTube...).

Kỹ năng chuyên môn bắt buộc:

Có kiến thức cơ bản về cách lên ý tưởng và xây dựng nội dung.

Có khả năng quay và dựng video bằng điện thoại di động cơ bản (có thể sử dụng CapCut, InShot hoặc các ứng dụng tương tự).

Tự tin, năng động, không ngại xuất hiện trước ống kính.

Có khả năng nắm bắt và ứng dụng các xu hướng (trend) trên mạng xã hội.

Kiến thức nền tảng liên quan:

Hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Quan tâm đến lĩnh vực thể hình, sức khỏe, lối sống lành mạnh.

Tố chất/Mindset phù hợp:

Nhiệt huyết, chủ động và ham học hỏi.

Tinh thần sáng tạo, mong muốn thử nghiệm những điều mới.

Có trách nhiệm, kỷ luật và chịu được áp lực để hoàn thành công việc.

Ngoại hình sáng, ưu nhìn là một lợi thế.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

