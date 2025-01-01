Danh sách Công ty >

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH

ADPOTECH là nhà thầu chuyên cung cấp và thi công các loại sản phẩm công nghiệp sau: 1. Hệ thống sơn phủ epoxy (thế mạnh sơn phủ sàn kháng hóa chất; sơn chống tĩnh điện) 2. Hệ thống chống ăn mòn, kháng hóa chất ( bao gồm cả hệ sản phẩm FRP, Rubber lining và gạch kháng hóa chất..) 3. Hệ thống tăng cứng lỏng - liquid hardener 4. Hệ thống chống thấm ( chống thấm dạng lỏng, gốc xi măng và gốc PU) ADPOTECH là đối tác lâu năm và uy tín cho nhiều công ty xây dựng và chủ đầu tư Việt Nam và Nhật bản như Hazama, Obayashi, Vinata, Maeda, Canon, Brother, Panasonic, Sumitomo…

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Địa chỉ
Phòng 612A- T1, KĐT Times City, 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng. Tp. Hà Nội

