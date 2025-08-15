Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
- Hà Nội: Số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trin, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tiếp nhận, chuyển tiếp cuộc gọi; chuẩn bị phòng họp; đón tiếp khách.
Quản lý biểu mẫu, tài liệu, máy móc, con dấu; soạn thảo văn bản, hợp đồng; điều phối xe; đặt vé máy bay; cập nhật thông tin website & truyền thông; tổ chức sự kiện; thực hiện các công việc hành chính khác.
Theo dõi thực hiện quy chế; tính lương hàng tháng; quản lý, cập nhật và làm thủ tục BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng; quản lý hợp đồng, hồ sơ nhân sự; hướng dẫn nội quy cho nhân viên mới; cập nhật biến động nhân sự; quản lý hệ thống hồ sơ (Amis, Excel, bản cứng).
Tham gia quản lý, phối hợp công việc với tổ đội, nhà thầu phụ, nhà cung cấp.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính – Nhân sự
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng giao tiếp, hướng dẫn, truyền đạt tốt
Yêu thích công việc nhân sự
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT theo quy định
Cấp laptop riêng làm việc
Có nhà ăn và phụ cấp ăn trưa
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
