Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trin, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận, chuyển tiếp cuộc gọi; chuẩn bị phòng họp; đón tiếp khách.

Quản lý biểu mẫu, tài liệu, máy móc, con dấu; soạn thảo văn bản, hợp đồng; điều phối xe; đặt vé máy bay; cập nhật thông tin website & truyền thông; tổ chức sự kiện; thực hiện các công việc hành chính khác.

Theo dõi thực hiện quy chế; tính lương hàng tháng; quản lý, cập nhật và làm thủ tục BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng; quản lý hợp đồng, hồ sơ nhân sự; hướng dẫn nội quy cho nhân viên mới; cập nhật biến động nhân sự; quản lý hệ thống hồ sơ (Amis, Excel, bản cứng).

Tham gia quản lý, phối hợp công việc với tổ đội, nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chính quy chuyên ngành Quản lý nhân sự, Quản trị kinh doanh,…….

Có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính – Nhân sự

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp, hướng dẫn, truyền đạt tốt

Yêu thích công việc nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 13 triệu VNĐ/tháng

Đóng BHXH, BHYT theo quy định

Cấp laptop riêng làm việc

Có nhà ăn và phụ cấp ăn trưa

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin