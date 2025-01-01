Giới thiệu Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Bekisoft JSC là công ty sản xuất và phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản, Việt Nam và thị trường các nước nói tiếng Anh. Với đội ngũ nhân sự trẻ nhiệt huyết và chuyên môn cao, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khó khăn và mang đến những giải pháp công nghệ tối ưu cho khách hàng. Sứ mệnh của chúng tôi là tận dụng sự năng động và sự sáng tạo của đội ngũ trẻ, cùng với sức mạnh của công nghệ để giúp khách hàng đạt được thành công. Chúng tôi cam kết đồng hành, hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để hiểu nhu cầu và những thách thức riêng của họ, từ đó phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp và tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp.