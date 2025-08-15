Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
- Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Đến 1,500 USD
Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP Laravel để thực hiện các công việc:
Tham gia nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển các dự án outsource: Thương mại điện tử, Giáo dục, CRM, Blockchain, AI, NFT,...
Nâng cấp, tối ưu hóa, cải tiến hệ thống các sản phẩm đã có
Phân công nhiệm vụ, review code cho các thành viên trong team
Hỗ trợ các thành viên trong team xử lý các vấn đề gặp phải
Training cho các thành viên level Intern, Fresher, Junior
Tham gia điều tra, xử lý các bài toán, issue khó
Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng
Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3 - 6+ năm kinh nghiệm lập trình PHP Laravel
Đã tham gia nhiều dự án phát triển từ đầu, đã tham gia dự án outsource Khách hàng Nhật Bản
Có kinh nghiệm break task, review code, sắp xếp quản lý công việc của các member Junior/Fresher trong dự án; training được cho Thực tập sinh
Có kinh nghiệm xử lý các bài toán logic khó, lượng người dùng và truy cập lớn
Có kinh nghiệm điều tra, hỗ trợ member xử lý các issue trong dự án
Hiểu rõ về các công cụ quản lý source code như git
Tham gia dựng code base, deploy, có kinh nghiệm với AWS
Có kinh nghiệm lập trình Python, NodeJS, VueJS, ReactJS… là 1 lợi thế
Tư duy lập trình, tư duy logic tốt, có mindset về sản phẩm
Tinh thần học hỏi tốt, cập nhật các xu hướng công nghệ mới
Khả năng làm việc nhóm, độc lập tốt, tích cực, chủ động trao đổi
Tinh thần trách nhiệm trong công việc cao, có khả năng chịu áp lực
Có khả năng lead team 3-5 thành viên là điểm cộng
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ / tháng
Thưởng lương thứ 13, có cơ hội sở hữu ESOP của công ty
Review lương 2 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc
Định hướng phát triển Techlead/PM, DM, core member của công ty
Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần
Lớp học tiếng Nhật, CLB bóng đá hàng tuần
Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, supportive
Địa điểm: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, HN
Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
