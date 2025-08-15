Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD

Mức lương Đến 1,500 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Đến 1,500 USD

Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP Laravel để thực hiện các công việc:

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào phát triển các dự án outsource: Thương mại điện tử, Giáo dục, CRM, Blockchain, AI, NFT,...

Nâng cấp, tối ưu hóa, cải tiến hệ thống các sản phẩm đã có

Phân công nhiệm vụ, review code cho các thành viên trong team

Hỗ trợ các thành viên trong team xử lý các vấn đề gặp phải

Training cho các thành viên level Intern, Fresher, Junior

Tham gia điều tra, xử lý các bài toán, issue khó

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng

Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn base IT Đại học, ưu tiên: HUST, VNU, PTIT,...

3 - 6+ năm kinh nghiệm lập trình PHP Laravel

Đã tham gia nhiều dự án phát triển từ đầu, đã tham gia dự án outsource Khách hàng Nhật Bản

Có kinh nghiệm break task, review code, sắp xếp quản lý công việc của các member Junior/Fresher trong dự án; training được cho Thực tập sinh

Có kinh nghiệm xử lý các bài toán logic khó, lượng người dùng và truy cập lớn

Có kinh nghiệm điều tra, hỗ trợ member xử lý các issue trong dự án

Hiểu rõ về các công cụ quản lý source code như git

Tham gia dựng code base, deploy, có kinh nghiệm với AWS

Có kinh nghiệm lập trình Python, NodeJS, VueJS, ReactJS… là 1 lợi thế

Tư duy lập trình, tư duy logic tốt, có mindset về sản phẩm

Tinh thần học hỏi tốt, cập nhật các xu hướng công nghệ mới

Khả năng làm việc nhóm, độc lập tốt, tích cực, chủ động trao đổi

Tinh thần trách nhiệm trong công việc cao, có khả năng chịu áp lực

Có khả năng lead team 3-5 thành viên là điểm cộng

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 1500$ theo năng lực + thưởng dự án/KPI, các dịp lễ

Hỗ trợ ăn trưa, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ / tháng

Thưởng lương thứ 13, có cơ hội sở hữu ESOP của công ty

Review lương 2 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc

Định hướng phát triển Techlead/PM, DM, core member của công ty

Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần

Lớp học tiếng Nhật, CLB bóng đá hàng tuần

Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, supportive

Địa điểm: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, HN

Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.