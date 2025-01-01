Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

Viện Đào tạo Bách Khoa (BKE) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân bằng video trên đa nền tảng như TikTok, YouTube, và Facebook. Chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng, giúp họ phát triển bản thân và thành công trong lĩnh vực kinh doanh số. Để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng đam mê sáng tạo và giáo dục để cùng chúng tôi xây dựng tương lai. Tại BKE, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi bạn có thể học hỏi và phát triển không ngừng. Bạn sẽ được làm việc với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông, đồng thời đóng góp vào sứ mệnh giúp hàng ngàn người xây dựng thương hiệu cá nhân và thành công trên các nền tảng số.