Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

Viện Đào tạo Bách Khoa (BKE) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân bằng video trên đa nền tảng như TikTok, YouTube, và Facebook. Chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng, giúp họ phát triển bản thân và thành công trong lĩnh vực kinh doanh số. Để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng đam mê sáng tạo và giáo dục để cùng chúng tôi xây dựng tương lai. Tại BKE, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi bạn có thể học hỏi và phát triển không ngừng. Bạn sẽ được làm việc với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông, đồng thời đóng góp vào sứ mệnh giúp hàng ngàn người xây dựng thương hiệu cá nhân và thành công trên các nền tảng số. Viện Đào tạo Bách Khoa (BKE) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân bằng video trên đa nền tảng như TikTok, YouTube, và Facebook. Chúng tôi cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng, giúp họ phát triển bản thân và thành công trong lĩnh vực kinh doanh số. Để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng đam mê sáng tạo và giáo dục để cùng chúng tôi xây dựng tương lai. Tại BKE, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi bạn có thể học hỏi và phát triển không ngừng. Bạn sẽ được làm việc với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông, đồng thời đóng góp vào sứ mệnh giúp hàng ngàn người xây dựng thương hiệu cá nhân và thành công trên các nền tảng số. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

Hạn nộp: 02/10/2025

Hà Nội 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Hạn nộp: 19/10/2025

Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội 10 - 18 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Hạn nộp: 22/10/2025

Hồ Chí Minh 50 - 70 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-tarahealth-vi-t-nam-ntd151129
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nikkiso Vietnam, Inc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Rentokil Initial (Viet Nam) Limited Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Rentokil Initial (Viet Nam) Limited Company
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Desi Global
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần Desi Global
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD SmartOSC
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PVI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm