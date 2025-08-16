Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 12, khu nhà 10, ngõ 12 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn khóa học (online) và sản phẩm/dịch vụ phù hợp theo nhu cầu, tình trạng sức khỏe.

Telesale từ data đổ về và chốt đơn.

Theo dõi tiến trình học và phản hồi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Tương tác, trả lời tin nhắn, comment, review của khách hàng.

Gọi điện, lấy thông tin liên lạc và tư vấn ban đầu.

Kết nối khách hàng vào cộng đồng, mời tham gia workshop/sự kiện.

Sắp xếp buổi coach 1-1 với cô Như Châu khi cần.

Chốt đơn & theo dõi đơn hàng đến khi khách hàng hài lòng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học (Kinh doanh, Marketing, Truyền thông, CSKH…).

Kinh nghiệm: ở các vị trí: Telesales, CSKH, Tư vấn, Upsell, Kinh doanh.

Ưu tiên: Đã tư vấn khóa học online hoặc tại trung tâm đào tạo, hoặc từng làm trong lĩnh vực sức khỏe, dinh dưỡng.

Yêu thích sức khỏe – thực dưỡng, đam mê nấu ăn, thích sống lối sống thuần thực vật, thuận tự nhiên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, dễ tạo thiện cảm, biết lắng nghe và thấu hiểu.

Tự tin xuất hiện trước ống kính là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7–10 triệu/tháng.Tổng thu nhập: trung bình 15–25 triệu/tháng (bao gồm lương cứng + % hoa hồng)

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng hàng tuần

Có lộ trình lên Leader rõ ràng, ưu tiên ứng viên có mục tiêu phát triển lâu dài

Được đào tạo kỹ năng hàng ngày, học và phát triển liên tục.

Kho khóa học nội bộ không giới hạn số lượng dành cho nhân sự chính thức.

Phúc lợi khác:

Thưởng quý, thưởng năm.

Lương tháng 13, 14…

Du lịch cùng team ít nhất 02 lần/năm.

Thưởng lễ, tết.

Đóng Bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM

