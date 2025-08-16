Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tiff VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tiff VN
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty Cổ phần Tiff VN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tiff VN

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Wedding Planner đóng vai trò là người lập kế hoạch, điều phối và hỗ trợ khách hàng trong suốt hành trình tổ chức đám cưới, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn.
Lập kế hoạch & tư vấn khách hàng:
- Tiếp nhận thông tin, lắng nghe mong muốn của khách hàng để tư vấn gói dịch vụ phù hợp.
- Đàm phán, chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng trước, trong, sau sự kiện.
- Lên kế hoạch tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn, đảm bảo tất cả các hạng mục được triển khai đúng tiến độ.
- Xây dựng concept đám cưới phù hợp với ngân sách, phong cách và sở thích của khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn địa điểm, nhà cung cấp dịch vụ (decor, váy cưới, chụp ảnh, makeup, MC, âm thanh ánh sáng, v.v.).
- Đề xuất giải pháp tối ưu để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Điều phối & triển khai dự án:
- Điều phối và theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục trong suốt quá trình chuẩn bị.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp, đảm bảo tất cả hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.
- Điều phối ngày cưới, trực tiếp quản lý sự kiện, xử lý các tình huống phát sinh để đảm bảo ngày cưới diễn ra suôn sẻ.
- Hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn chuẩn bị đến ngày cưới, đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Cải tiến & phát triển:
- Cập nhật, cải tiến quy trình làm việc, tài liệu hướng dẫn Wedding Planning.
- Xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác như địa điểm tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ cưới để tối ưu chi phí và chất lượng dịch vụ.
- Đóng góp ý tưởng sáng tạo để nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển dịch vụ Wedding Planner tại TIFF.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng – 2 năm trong lĩnh vực wedding planner, sự kiện, hospitality hoặc dịch vụ cao cấp.
- Có khả năng tư vấn, giao tiếp tốt, biết lắng nghe và nắm bắt tâm lý khách hàng.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và xử lý vấn đề linh hoạt.
- Tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, có gu trong việc lên concept đám cưới.
- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales hoặc quản lý sự kiện.

Tại Công ty Cổ phần Tiff VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm lương cứng 6-8 triệu + % hoa hồng chốt sale + % triển khai dự án + thưởng hiệu suất (Trung bình 10 – 30 triệu/tháng tùy năng lực).
- TTS Wedding Planner Full-time: Lương 3-4 triệu/ tháng (tùy năng lực)
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Senior Wedding Planner, Trưởng nhóm Wedding Planner.
- Được đào tạo chuyên sâu về quy trình Wedding Planning, quản lý khách hàng.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
- Được tham gia các sự kiện cưới cao cấp, mở rộng quan hệ với đối tác trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiff VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tiff VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 đường Nước Phần Lan, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

