Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118/50/15 đường liên khu 5
- 6, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Quản lý nhóm trẻ, dạy trẻ viết bài, dạy trẻ tô màu, đọc sách chi trẻ nghe, hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi, dạy trẻ tự lập, dạy trẻ tương tác với bạn
Dọn dẹp phòng học sau buổi học
Lên chương trình dạy nhóm trẻ
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm dạy trẻ tiền học đường
Kiên nhẫn, yêu trẻ
Hiểu về trẻ đặc biệt
Có nhu cầu học hỏi cao
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành: Giáo dục đặc biệt, mầm non, sư phạm, công tác xã hội
Kiên nhẫn, yêu trẻ
Hiểu về trẻ đặc biệt
Có nhu cầu học hỏi cao
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành: Giáo dục đặc biệt, mầm non, sư phạm, công tác xã hội
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng lễ tết đầy đủ
Được đào tạo chuyên môn
Tăng lương theo thâm niên
Được làm việc trong môi trường hòa đồng
Hợp tác cùng nhau phát triển
Phát triển bản thân với các vị trí khác
Được đào tạo chuyên môn
Tăng lương theo thâm niên
Được làm việc trong môi trường hòa đồng
Hợp tác cùng nhau phát triển
Phát triển bản thân với các vị trí khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI