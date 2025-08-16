Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/50/15 đường liên khu 5 - 6, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Quản lý nhóm trẻ, dạy trẻ viết bài, dạy trẻ tô màu, đọc sách chi trẻ nghe, hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi, dạy trẻ tự lập, dạy trẻ tương tác với bạn

Dọn dẹp phòng học sau buổi học

Lên chương trình dạy nhóm trẻ

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dạy trẻ tiền học đường

Kiên nhẫn, yêu trẻ

Hiểu về trẻ đặc biệt

Có nhu cầu học hỏi cao

Ưu tiên tốt nghiệp các ngành: Giáo dục đặc biệt, mầm non, sư phạm, công tác xã hội

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng lễ tết đầy đủ

Được đào tạo chuyên môn

Tăng lương theo thâm niên

Được làm việc trong môi trường hòa đồng

Hợp tác cùng nhau phát triển

Phát triển bản thân với các vị trí khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.