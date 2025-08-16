Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118/50/15 đường liên khu 5

- 6, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Quản lý nhóm trẻ, dạy trẻ viết bài, dạy trẻ tô màu, đọc sách chi trẻ nghe, hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi, dạy trẻ tự lập, dạy trẻ tương tác với bạn
Dọn dẹp phòng học sau buổi học
Lên chương trình dạy nhóm trẻ

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dạy trẻ tiền học đường
Kiên nhẫn, yêu trẻ
Hiểu về trẻ đặc biệt
Có nhu cầu học hỏi cao
Ưu tiên tốt nghiệp các ngành: Giáo dục đặc biệt, mầm non, sư phạm, công tác xã hội

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng lễ tết đầy đủ
Được đào tạo chuyên môn
Tăng lương theo thâm niên
Được làm việc trong môi trường hòa đồng
Hợp tác cùng nhau phát triển
Phát triển bản thân với các vị trí khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CAN THIỆP ÁNH MINH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 118/50/15 liên khu 5-6, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

