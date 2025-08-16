Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 63 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Khảo sát, phối hợp với nhân viên kinh doanh để tư vấn giải pháp thang máy cho khách hàng.
Lắp đặt, vận hành thang máy
Bảo trì, bảo hành,sửa chữa thang máy.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tốt nghệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về kỹ thuật, cơ khí,điện, điện dân dụng
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng, có thể vẽ kỹ thuật CAD
Cẩn thận,chăm chỉ. ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: từ 9tr trên 10 triệu + thưởng, phụ cấp. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Lương Tháng 13, thưởng hiệu suất công việc, Lễ, Tết, .....
Ứng viên phỏng vấn đạt – nhận làm ngay
Được đào tạo bài bản về kiến thức và thực hành bởi chuyên gia cấp cao.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, đánh giá tăng lương định kỳ.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
