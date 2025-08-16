Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Khảo sát, phối hợp với nhân viên kinh doanh để tư vấn giải pháp thang máy cho khách hàng.

Lắp đặt, vận hành thang máy

Bảo trì, bảo hành,sửa chữa thang máy.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về kỹ thuật, cơ khí,điện, điện dân dụng

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng, có thể vẽ kỹ thuật CAD

Cẩn thận,chăm chỉ. ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: từ 9tr trên 10 triệu + thưởng, phụ cấp. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Lương Tháng 13, thưởng hiệu suất công việc, Lễ, Tết, .....

Ứng viên phỏng vấn đạt – nhận làm ngay

Được đào tạo bài bản về kiến thức và thực hành bởi chuyên gia cấp cao.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, đánh giá tăng lương định kỳ.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRƯỜNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin