Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1A Yết Kiêu
- Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực chiến triển khai quảng cáo mobile app (ưu tiên ngành fintech, edtech, SaaS...)
- Biết setup, tối ưu và đọc số liệu trên các nền tảng Ads (Facebook, Google, TikTok)
- Thành thạo CRM / BI/ Appsflyer / Firebase;
- Có tư duy phễu (funnel), CRO và performance-driven.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
- Thưởng KPI 8-10 triệu/tháng
- Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, ca làm việc linh hoạt;
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm;
- Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
