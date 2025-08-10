Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A Yết Kiêu - Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực chiến triển khai quảng cáo mobile app (ưu tiên ngành fintech, edtech, SaaS...)

- Biết setup, tối ưu và đọc số liệu trên các nền tảng Ads (Facebook, Google, TikTok)

- Thành thạo CRM / BI/ Appsflyer / Firebase;

- Có tư duy phễu (funnel), CRO và performance-driven.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

- Thưởng KPI 8-10 triệu/tháng

- Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, ca làm việc linh hoạt;

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

