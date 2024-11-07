Tuyển Bác sĩ Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 177 Ba Cu, Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc

Thăm khám, tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng;

Gặp gỡ khách hàng để trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ da liễu;

Trực tiếp thực hiện các dịch vụ, trị liệu cho khách hàng theo quy định; cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, tận tâm theo tiêu chuẩn vận hành;

Thăm khám, theo dõi kết quả khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ;

Tư vấn khách hàng về các dịch vụ/ trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách;

Lưu giữ và bảo mật hồ sơ của khách hàng cũng như các phương pháp trị liệu được cung cấp cho khách hàng;

Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao; theo dõi vật tư, vật liệu tiêu hao, xác định mức tồn kho; dự đoán nguồn cung cấp cần thiết và đề xuất đặt hàng, vật tư;

Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc;

Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty;

Thực hiệc các công việc phát sinh theo phân công của Quản lý cơ sở;

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học;

Chuyên ngành da liễu hoặc đã học định hướng da liễu;

Có kinh nghiệm làm da liễu, sử dụng tốt các loại máy công nghệ cao (Laser, các loại máy RF, Ultherapy...);

Có chứng chỉ Lazer, thủ thuật....;

Bắt buộc có chứng chỉ hành nghề Da liễu.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ: 300,000 VNĐ/giờ.

Được tham gia BHXH theo quy định công ty

Cơ hội thăng tiến

Môi trường trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

