Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

+ Quản lý nhân sự: Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên bán hàng.

+ Quản lý hàng hóa: Sắp xếp, trưng bày hàng hóa, quản lý kho, theo dõi hàng tồn kho, đặt hàng và nhập hàng mới, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

+ Quản lý bán hàng: Giám sát quy trình bán hàng, đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, xử lý các giao dịch bán hàng, và giải quyết các vấn đề phát sinh.

+ Quản lý hoạt động cửa hàng: Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng, an ninh, và tuân thủ các quy định của công ty.

+ Quản lý tài chính: Theo dõi doanh thu và chịu trách nhiệm về tổng doanh số cửa hàng, chi phí hoạt động cửa hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả về mặt tài chính.

+ Phối hợp với các bộ phận khác như nhân sự, marketing, kho vận, kế toán để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

+ Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu cấp trên.