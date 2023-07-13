Danh sách Công ty >

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ Prep

Prep là một startup Edtech (công nghệ giáo dục) hiện đang phát triển nền tảng học tập tương tác trực tuyến để học viên luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ hiệu quả trong khi tiết kiệm tối ưu về thời gian và chi phí. Học viên được xây dựng lộ trình cá nhân hoá sao cho phù hợp với khả năng và mục tiêu của mình nhất. Prep với sứ mệnh mang chất lượng giáo dục cao nhất tới các bạn học sinh, sinh viên ở khắp mọi miền tổ quốc với chi phí hợp lý nhất. Giúp học sinh chinh phục những kỳ thi chuẩn hóa một cách chắc chắn và dễ dàng nhất. Tối ưu công nghệ cá nhân hóa để mỗi người học như có một giáo viên kèm riêng. Tới nay, Prep đã cho ra mắt hơn hơn 100 khóa học với hơn 600 bài học, 500 videos, 5.000 bài tập, và 200 bài thi thử cho IELTS, Thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia và TOEIC. Đồng thời Prep cũng đã vừa ra mắt Prep HSK - khóa học tiếng Trung dành cho nhiều lứa tuổi. Prep phát triển nhanh chóng và trở thành nền tảng Edtech hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Prep đã và đang liên tục nhận được các khoản đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư danh tiếng trong nước và quốc tế, cụ thể là gần đây Prep đã nhận 7 triệu USD vòng gọi vốn đến từ Serie A. Hơn thế, Prep cũng đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước tiêu biểu như: “Ảnh hưởng giáo dục của năm” và “Sáng kiến giáo dục của năm” trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến giáo dục thông minh – SEI Awards” 2023.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ Prep

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Hạn nộp: 24/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Hạn nộp: 24/09/2025

Hồ Chí Minh 18 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Hồ Chí Minh 18 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

