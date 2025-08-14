Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep
Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 288 Pasteur, Quận 3, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Thời gian làm việc: Làm việc 44 giờ/ tuần (tương đương 5,5 ngày/tuần) tại văn phòng, có thể xoay ca tối (trễ nhất đến 21h00) hoặc cuối tuần.
Bạn sẽ làm gì?
Gọi điện tư vấn khóa học cho học viên có sẵn từ hệ thống Marketing.
Chăm sóc khách hàng qua chat, email, điện thoại.
Hỗ trợ xử lý phản hồi, khiếu nại, phối hợp với các phòng ban.
Làm báo cáo, cập nhật thông tin học viên lên hệ thống.
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo từ Trưởng nhóm.
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không ngọng, không lắp.
Từng làm telesales ít nhất 6 tháng (ưu tiên ngành giáo dục/e-learning).
Thành thạo Google Sheets, phần mềm CRM.
Biết tổ chức công việc, làm việc nhóm tốt.
Có thể làm ca tối (tối đa 21h) hoặc cuối tuần
Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số cao.
Thử việc nhận 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng.
BHXH - BHYT đầy đủ, thẻ bảo hiểm sức khỏe riêng khi chính thức.
Miễn phí 1 khóa học tiếng Anh/Trung tại Prepedu.com.
Tháng lương 13, nghỉ lễ, teambuilding, sinh nhật, Summer trip,...
Cơ hội thăng tiến lên Team Lead, Trưởng Phòng trong 6 - 12 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep
