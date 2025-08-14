Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118 Đường số 2, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

- Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông như: banner, poster, infographic, catalogue, và tài liệu marketing.
- Tham gia vào quá trình sáng tạo các sản phẩm thiết kế như: font chữ, Mascot,...
- Chỉnh sửa, tối ưu hình ảnh, video theo yêu cầu của trưởng nhóm hoặc bộ phận marketing.

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về bố cục, màu sắc, typography.
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, chú ý đến chi tiết.
Chịu khó, tỉ mỉ, hòa đồng.
Cầu thị, ham học hỏi và phát triển.
Ưu tiên nếu:
Bạn là ứng viên có tố chất sáng tạo, thẩm mỹ tốt.
Bạn có sản phẩm thiết kế minh họa (portfolio) là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức hỗ trợ thực tập cơ bản: 4.000.000đ/tháng
- Tùy thuộc vào năng lực, sự sáng tạo và kết quả thể hiện trong quá trình phỏng vấn, ứng viên có thể nhận thêm thu nhập từ 1.000.000đ đến 6.000.000đ/tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được hướng dẫn và/hoặc kiến tạo môi trường, điều kiện và bối cảnh thuận lợi để trở thành Designer.
- Cơ hội phát triển chuyên môn, trở thành Nhân viên chính thức tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118 đường số 2, Vạn Phúc City, HBP, Thủ Đức, HCM

