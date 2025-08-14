Tuyển Video Editor THAI ANH BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 159 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện quay, dựng video theo kịch bản có sẵn; đảm bảo sản phẩm hoàn chỉnh đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng.

Edit video, thêm hiệu ứng, âm thanh (sound effect) để hoàn thiện các video truyền thông, quảng cáo, social media... theo yêu cầu.

Đề xuất và xây dựng timeline quay cho các nhóm sản xuất nội bộ theo định hướng của cấp trên.

Trực tiếp chụp – quay các dự án, sự kiện, chiến dịch truyền thông của công ty.

Tìm kiếm tư liệu, hình ảnh phục vụ cho việc dựng các clip dạng content nhanh, viral.

Cập nhật xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực sáng tạo video để nâng cao chất lượng và tính bắt trend trong sản phẩm.

Phối hợp và hỗ trợ các thành viên khác trong team Media & Marketing để đảm bảo tiến độ dự án chung.

Bảo quản và quản lý các thiết bị, tài sản quay dựng được công ty giao.

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với team Marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hiệu quả công việc chung.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tế trong quay dựng video, đặc biệt là các định dạng short video (Reels, TikTok, YouTube Shorts...).

Thành thạo các phần mềm dựng phim như: Adobe Premiere, After Effects, CapCut hoặc tương đương.

Kỹ năng sử dụng máy quay, máy ảnh bán chuyên và chuyên nghiệp tốt.

Có gu thẩm mỹ cao, tư duy hình ảnh sắc bén, sáng tạo trong chuyển thể ý tưởng thành sản phẩm.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, chủ động, tinh thần hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan: Truyền thông, Báo chí, Quảng cáo, Điện ảnh, Multimedia, Thiết kế... là một lợi thế.

Có thể di chuyển quay chụp tại giữa các cơ sở của hệ thống Thai Anh Beauty Center tại Hà Nội nếu cần thiết

Tại THAI ANH BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

LC: 12tr - 15tr++ (deal lương theo kinh nghiệm)

Phụ cấp tháng

BH theo quy định NN

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các hoạt động team building thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Có công cụ hỗ trợ trong công việc

Cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THAI ANH BEAUTY CENTER

