Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS GROUP - Tập đoàn Giáo dục & Nhân lực Quốc tế hàng đầu Việt Nam, cùng các công ty thành viên theo từng sản phẩm và thị trường chuyên biệt, bao gồm: 1. EduGo: Tư vấn du học nghề tại CHLB Đức. 2. EuroCentre: Hệ thống đào tạo Ngôn ngữ và văn hoá Đức. 3. HR Global: Tư vấn việc làm & định cư tại CHLB Đức. 4. EduCom: Tư vấn du học tại Hàn Quốc, Đài Loan. 5. IGlobal: Giáo dục toàn diện, du học các nước phát triển (Anh, Úc, Mỹ, Canada,…) 6. EduWay: Du học và Việc làm quốc tế. 7. HA Global: Du học và Việc làm quốc tế (Thị trường Nhật Bản). - Hệ thống EHoldings Group trải dài trên khắp 63 tỉnh thành với hơn 60 Chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc. - Với 4 trung tâm đào tạo tiếng Đức lớn nhất trong lĩnh vực Du học nghề tại Hà Nội và Hồ Chí Minh thu hút hàng nghìn học viên mỗi năm. - Chế độ bảo hiểm, đãi ngộ, cùng với chương trình đào tạo chuyên nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại EHoldings được đánh giá cao. 1. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - Tầm nhìn của EHoldings Group là trở thành Tổ chức Giáo dục & Nhân lực Quốc tế uy tín tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ xuất sắc. - Sứ mệnh của EHoldings Group là giúp các bạn trẻ Việt Nam hiện thực hoá ước mơ trở thành những công dân toàn cầu thông qua con đường học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp bền vững tại nền giáo dục, kinh tế hàng đầu thế giới như CHLB Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, các nước Châu Âu… 2. HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ ĐỨC, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN, CÁC NƯỚC CHÂU ÂU,… - Là hệ thống đào tạo riêng về Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Anh, Úc, Mỹ, Canada,… mang tới cho các bạn học viên môi trường học tập toàn diện về kiến thức ngôn ngữ và hiểu biết về văn hóa các nước. - Chương trình học chuẩn, bài bản và chuyên nghiệp, lịch khai giảng liên tục hàng tháng, thu hút hàng trăm học viên theo học tiếng mỗi năm. - Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt, giảng viên bản ngữ chất lượng và giàu kinh nghiệm, giúp học viên phát âm chuẩn ngay từ trình độ cơ bản. - Là đơn vị đào tạo nhận được sự hợp tác và hỗ trợ trực tiếp từ khoa Ngôn ngữ của các trường Đào tạo Ngoại ngữ hàng đầu Việt Nam. - Hệ thống Ký túc xá đạt chuẩn, trang thiết bị hiện đại và tiện nghi. 3. EHOLDINGS GROUP - TOP 10 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM. - Với những nỗ lực vì quý khách hàng trong suốt những năm qua, ngày 25/12/2021, EHoldings Group được trao tặng danh hiệu "Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam" trong lĩnh vực dịch vụ Giáo dục Quốc tế năm 2021. - Ngày 27/05/2023, EHoldings Group được trao tặng danh hiệu "Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á" trong lĩnh vực dịch vụ Giáo dục Quốc tế năm 2023. - Ngày 03/10/2024, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen tới EHoldings Group vì những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Hà Nội.