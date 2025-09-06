Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70 Đường số 1, KDC Cityland Park Hill, P.10, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng theo data của công ty.

- Tư vấn cho khách hàng về các chương trình du học Châu Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản)

- Định hướng, tư vấn ngành học, trường học phù hợp với năng lực của khách hàng;

- Tư vấn quy trình xin nhập học và xin visa du học, visa sau tốt nghiệp;

- Cập nhật nhu cầu của khách hàng, theo dõi, đánh giá mức độ tiềm năng và hỗ trợ tư vấn để ký kết hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện các thủ tục thanh toán;

- Liên hệ tư vấn các khách hàng tiềm năng từ các kênh truyền thông của Công ty;

- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với học sinh, phụ huynh để hỗ trợ khi cần và tiếp tục phát triển các nguồn khách hàng tiềm năng;

- Tham gia các buổi tập huấn đào tạo;

- Chuẩn bị các bước/thủ tục xuất cảnh cho khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề trước, trong và sau khi bay;

- Hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng của cá nhân cũng như của phòng, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn công ty về mặt thương hiệu và phát triển kinh doanh, đối tác trường;

- Chăm sóc và phản hồi khách hàng trên các trang mạng xã hội;

- Một số việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc;

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale/telesale; chăm sóc khách hàng;

- Nhiệt tình, chăm chỉ;

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương và phụ cấp:

Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;

Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);

Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.

2. Thưởng:

Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), thưởng sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;

3. Phúc lợi:

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng 50% cho Người thân (Hỗ trợ chi trả khi phát sinh khám chữa bệnh tại hơn BV lớn trên toàn quốc

Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.

4. Cơ hội thăng tiến:

Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;

Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành

Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công

5. Môi trường làm việc:

Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;

Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.