Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và Offshore của dự án ở Việt Nam.

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án Việt Nam.

- Nắm chắc thông tin dự án, tiến độ dự án, phát sinh trong dự án để thực hiện trao đổi trực tiếp với khách hàng.

- Là PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý member trong dự án, báo cáo tiến độ dự án cho BGĐ và khách hàng.

- Hiểu và truyền đạt chính xác các yêu cầu, đặc tả của dự án cho team

- Quản lý dự án/team để đảm bảo dự án release đúng tiến độ

- Có kinh nghiệm và am hiểu về các giai đoạn phát triển phần mềm (từ khâu nhận yêu cầu)

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm BrSE cho các dự án phần mềm với khách hàng Nhật

- CÓ THỂ ĐI CÔNG TÁC VÀ LÀM VIỆC CHỦ YẾU tại Nhật Bản

- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:40-60 triệu (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng: Thưởng ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...), thưởng dự án, thưởng performance

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết, Nghỉ 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí công tác Nhật Bản (ăn ở, đi lại,...)

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

