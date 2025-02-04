Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V1

- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và Offshore của dự án ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án Việt Nam.
- Nắm chắc thông tin dự án, tiến độ dự án, phát sinh trong dự án để thực hiện trao đổi trực tiếp với khách hàng.
- Là PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý member trong dự án, báo cáo tiến độ dự án cho BGĐ và khách hàng.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu và truyền đạt chính xác các yêu cầu, đặc tả của dự án cho team
- Quản lý dự án/team để đảm bảo dự án release đúng tiến độ
- Có kinh nghiệm và am hiểu về các giai đoạn phát triển phần mềm (từ khâu nhận yêu cầu)
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm BrSE cho các dự án phần mềm với khách hàng Nhật
- CÓ THỂ ĐI CÔNG TÁC VÀ LÀM VIỆC CHỦ YẾU tại Nhật Bản
- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:40-60 triệu (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng: Thưởng ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...), thưởng dự án, thưởng performance
- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết, Nghỉ 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí công tác Nhật Bản (ăn ở, đi lại,...)
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến
- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực
- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

