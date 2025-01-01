Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC ĐỈNH Được thành lập năm 2014, sau 7 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật và du học quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc Đỉnh đã cung cấp những dịch vụ, sản phẩm giáo dục và các chương trình đào tạo chất lượng đến cho các đối tác là những đơn vị trường học uy tín tại Hà Nội như trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Phan Đình Phùng, THPT Trần Phú, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Đống Đa, THCS Nguyễn Tri Phương, Phổ thông liên cấp Vinschool, Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ...