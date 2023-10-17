Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP

Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group được thành lập từ năm 2016, hiện đang là đơn vị đầu tư, tư vấn, hợp tác triển khai thi công nhiều dự án trên cả nước.

Dù mới được thành lập nhưng Infinity Group đã tập hợp được nguồn nhân lực mạnh với nhiều cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên viên năng động, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, phát triển dự án, từng tham gia nhiều vị trí chủ nhiệm công trình quy mô lớn, nhiều người từng là lãnh đạo các tập đoàn lớn.

Các dự án tiêu biểu: Sam Tuyền Lâm Golf & Resorts, Sơn Trà Resorts, Samsora Premier 105, Samsora Riverside

Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản nhà ở; Bất động sản nghỉ dưỡng; Bất động sản công nghiệp; Quản lý vận hành

Với tầm nhìn trở thành TOP 3 Nhà Đầu tư và Phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam, luôn lấy con người làm gốc trong mọi hoạt động và quá trình phát triển, Công ty CP Đầu tư Infinity Group đang trên đường dẫn đầu xu thế về Nhà ở thương mại; Khu du lịch; Khách sạn nghỉ dưỡng; Khu công nghiệp; Công trình dân dụng khác tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.