Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

1.000 - 4.999 nhân viên
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

XUAN MAI CORP được thành lập ngày 29/11/1983, tiền thân là một nhà máy sản xuất bê tông tấm lớn, đã và đang vươn lên trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản và Năng lượng. Chiến lược của XUAN MAI CORP tập trung phát triển theo định hướng chính là trở thành Nhà phát triển Bất động sản uy tín, Đầu tư năng lượng chuyên nghiệp và Tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam. XUAN MAI CORP hoạt động theo mô hình hệ thống Công ty mẹ và Công ty con gồm 8 Công ty thành viên, khép kín chuỗi giá trị. Hiện tại XUAN MAI CORP có tổng số nhân sự gần 2000 cán bộ công nhân viên, tổng giá trị tài sản là 4.530 tỷ VNĐ* và tiếp tục tăng trưởng bền vững qua từng năm. Chúng tôi tìm kiếm ứng viên tài năng trách nhiệm cho các vị trí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Website công ty: https://xmc.com.vn/ TẦM NHÌN: Trở thành nhà đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản, Năng lượng uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Giữ vững vị trí tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, vật liệu xây dựng hiện đại nhất vào các công trình, từng bước vươn ra khu vực Đông Nam Á và Châu lục. SỨ MỆNH: Kiến tạo nên những công trình chất lượng, nhân rộng những giá trị tốt đẹp cho xã hội từ những điều giản dị. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chú trọng chữ tín. Cam kết chất lượng, tiến độ. Minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu

Hạn nộp: 15/10/2025

Hà Nội 19 - 23 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ

