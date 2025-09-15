Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
- Hà Nội: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 19 - 23 Triệu
1. Đấu thầu
- Đánh giá khả thi về biện pháp thi công và yêu cầu kỹ thuật của dự án theo phân công
- Lập biện pháp thi công và đệ trình kỹ thuật theo phân công
2. Triển khai dự án xây dựng (Tổng thầu EPC)
- Cập nhật, đánh giá và đưa ra các giải pháp về mặt biện pháp thi công và kỹ thuật công nghệ
- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình khi có sự cố hoặc phát sinh
- Tham gia đề xuất biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật để xử lý sự cố và phát sinh đặc thù
- Kiểm tra, thu thập thông tin về thực tế biện pháp SX và thi công
3. Marketing & Truyền thông (Nếu có)
- Tham gia thu thập, phân tích thông tin thị trường, phân tích đánh giá
- Tham gia chăm sóc khách hàng
4. Dịch vụ sau bán: Tham gia cung cấp thông tin mảng phụ trách
4. Dịch vụ sau bán:
5. Nghiên cứu & phát triển
-Tham gia nghiên cứu, đề xuất, tiếp nhận chuyển giao, đào tạo và đánh giá hiệu quả giải pháp kỹ thuật sản xuất sản phẩm
-Tham gia nghiên cứu, đề xuất, tiếp nhận chuyển giao, đào tạo và đánh giá hiệu quả công nghệ thi công xây dựng
6. Dịch vụ hành chính: Quản lý tài sản được giao
6. Dịch vụ hành chính:
Với Mức Lương 19 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI