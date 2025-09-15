Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu

1. Đấu thầu

- Đánh giá khả thi về biện pháp thi công và yêu cầu kỹ thuật của dự án theo phân công

- Lập biện pháp thi công và đệ trình kỹ thuật theo phân công

2. Triển khai dự án xây dựng (Tổng thầu EPC)

- Cập nhật, đánh giá và đưa ra các giải pháp về mặt biện pháp thi công và kỹ thuật công nghệ

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình khi có sự cố hoặc phát sinh

- Tham gia đề xuất biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật để xử lý sự cố và phát sinh đặc thù

- Kiểm tra, thu thập thông tin về thực tế biện pháp SX và thi công

3. Marketing & Truyền thông (Nếu có)

- Tham gia thu thập, phân tích thông tin thị trường, phân tích đánh giá

- Tham gia chăm sóc khách hàng

4. Dịch vụ sau bán: Tham gia cung cấp thông tin mảng phụ trách

5. Nghiên cứu & phát triển

-Tham gia nghiên cứu, đề xuất, tiếp nhận chuyển giao, đào tạo và đánh giá hiệu quả giải pháp kỹ thuật sản xuất sản phẩm

-Tham gia nghiên cứu, đề xuất, tiếp nhận chuyển giao, đào tạo và đánh giá hiệu quả công nghệ thi công xây dựng

6. Dịch vụ hành chính: Quản lý tài sản được giao

