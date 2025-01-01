Giới thiệu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC được thành lập từ năm 2013, là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam nói riêng và đang phát triển mạnh mẽ sánh ngang với các nước bạn Châu Á - Thái Bình Dương về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Với lý tưởng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp các dự án lớn về kết cấu, năng lượng tái tạo, vận chuyển siêu trường siêu trọng, cho thuê thiết bị nâng hạ, dịch vụ O&M nhà máy điện gió, mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trên thị trường. Là doanh nghiệp góp mặt trong top 50 công ty vận chuyển siêu trường siêu trọng lớn nhất thế giới, top 100 Công ty sở hữu cần trục, cẩu trục lớn nhất thế giới, top 500 Công ty phát triển nhanh nhất Việt Nam, hiện nay SMC tự tin trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ và phương tiện kỹ thuật phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng và là đối tác chiến lược, tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. SMC luôn chú trọng phát triển lấy con người làm trung tâm, sở hữu nguồn nhân lực chất lượng chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm cùng với số lượng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật rất lớn, SMC đã và đang thực hiện các dự án lớn hướng đến lợi ích môi trường, cộng đồng và xã hội: như điện mặt trời, điện gió, ngăn triều, cơ sở hạ tầng, cầu đường… SMC luôn chào đón và trân trọng mỗi ứng viên khi bạn lựa chọn chúng tôi làm nơi phát triển sự nghiệp tiếp theo, cùng nhau đóng góp, phát triển trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, hướng đến những giá trị tốt đẹp, những thành công mới trong tương lai.