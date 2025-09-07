Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 238 đường 3/2, phường Hòa Hưng, Quận 10, Quận 10

Xây dựng chiến lược kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mở rộng và phát triển dịch vụ logistic;

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh;

Quản lý và phát triển đội nhóm

- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh vận chuyển, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực;

- Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh cho từng nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc và phát triển dội ngũ kế thừa;

Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh

- Xây dựng, triển khai bảng giá phù hợp, cạnh tranh;

- Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách tiềm năng, mở rộng thị trường;

- Thúc đẩy doanh số, hoàn thành các mục tiêu KPIs;

- Phối hợp, giải quyết các khiếu nại, các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

Báo cáo và đề xuất

- Lập ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động của bộ phận;

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc;

- Các công việc khác theo nhiệm vụ, chức năng của team logistics;

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Giao thông vận tải, Vận tải đa phương thức, Kinh tế vận tải, Logistics hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics;

Am hiểu về logistic, vận tải, các dịch vụ hải quan;

Tiếng Anh kinh doanh (bắt buộc)

Có sẵn lượng khách hàng để khai thác kinh doanh;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng, phát triển mối quan hệ trong công việc;

Kỹ năng tư duy, khả năng lập kế hoạch, phân tích, dự báo và giải quyết vấn đề;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm;

Xét tăng lương định kỳ theo năng lực;

Khám sức khỏe định kỳ;

Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm;

Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, xăng xe, điện thoại;

Tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN;

Thưởng Lễ, Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng cuối năm tháng 13,14…;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

