Giới thiệu Công ty Cổ phần Funtap

Funtap là công ty công nghệ phát hành và phát triển sản phẩm game trên điện thoại. Được thành lập từ ngày 14/05/2015, sau gần 5 năm phát triển bền vững, hiện nay Công ty đã có đội ngũ hơn 400 kỹ sư/ nhân viên tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và sáng tạo.

Giữ vững tôn chỉ làm việc tận tâm, Funtap liên tục cải tiến không ngừng chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đem đến cho cộng đồng khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và đóng góp một phần vào sự phát triển ngành CNTT và Truyền thông của Việt nam.