Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

WINKI ENGLISH được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Giáo dục WINKI ENGLISH, hoạt động giáo dục và phát triển kỹ năng tư duy cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trải qua gần 5 năm xây dựng và phát triển, WINKI ENGLISH ngày càng khẳng định một cách mạnh mẽ vị thế tiên phong trong việc đổi mới giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Xuyên suốt toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển, WINKI không ngừng nỗ lực, sáng tạo nên những giá trị tri thức mới, góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng tư duy sáng tạo đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh. WINKI đưa vào giảng dạy hệ thống giáo trình được thiết kế với tỉ lệ hợp lý giữa kiến thức chuẩn mực theo chương trình của Bộ Giáo dục kết hợp với nội dung kiến thức theo các chương trình quốc tế. Trên cơ sở đó, học sinh có cơ hội được cọ sát với nhiều điều hay, mới lạ, thú vị đồng thời vẫn đảm bảo tiếp thu được kiến thức cần thiết, có yếu tố quốc tế tuy nhiên không thoát ly khỏi tri thức văn hóa dân tộc.

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 3 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

