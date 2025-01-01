Giới thiệu Công ty cổ phần GIMO

GIMO là công ty công nghệ tài chính (fintech) cung cấp giải pháp chi và nhận lương linh hoạt hàng đầu tại Việt Nam. GIMO trao cho người lao động quyền chủ động nhận trước phần lương đã kiếm được trong tháng một cách an toàn và thuận tiện, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng một văn hóa trả lương linh hoạt.