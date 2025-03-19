Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AmericanLink, Số 9 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch các chương trình xúc tiến bán hàng trên các kênh TMĐT (Website, shopee, tiktok, Lazada,...);

Thiết kế hình ảnh, video, viết mô tả, đăng sản phẩm và trang trí các kênh TMĐT;

Trực các kênh TMĐT để tư vấn bán hàng;

Thực hiện livestream bán hàng;

Xử lí đơn hàng;

Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, và xử lí khiếu nại của khách hàng;

Thu thập dữ liệu, lập báo cáo về xu hướng bán hàng, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và vận hành;

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu bằng cấp; Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Thành thạo nguyên lí, cách thức hoạt động của tất cả các kênh thương mại điện tử: website, tiktok, shopee, lazada,...;

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng cơ bản: word, excel, powerpoint,...;

Có khả năng tự chủ, kiểm soát tốt hành vi và cảm xúc của bản thân;

Giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng, tư duy logic;

Có khả năng giải quyết vấn đề;

Am hiểu các kiến thức về lĩnh vực xuất bản, giáo dục;

Thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh căn bản.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8-12 triệu + % hoa hồng; Tổng thu nhập không giới hạn;

Thương hiệu đầu tư mạnh và bài bản cho hoạt động Kinh doanh, triển khai đa kênh.

Mang lại sản phẩm tử tế và có giá trị cho khách hàng.

Đầy đủ chế độ cho Người lao động theo quy định của luật lao động (bảo hiểm, phép năm, nghỉ lễ,...)

Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

Đánh giá và tăng lương định kỳ.

Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch, bảo hiểm ... theo quy định nhà nước.

Chính sách giảm giá các sản phẩm dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

