Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Là công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho các hệ thống siêu thị như Aeon, Fivimart, Aeon-Citimart , các siêu thị Mini mart,nhà hàng,khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội..chúng tôi mong muốn mang tới khách hàng nhưng sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh. 1. Tầm nhìn: - Trở thành công ty sản xuất thực phẩm thành công nhất khu vực đông nam á vào năm 2024. - Sự thành công được đo lường bởi sự cạnh tranh hiệu quả, tốc độ đổi mới sáng tạo và uy tín trên thị trường.

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 12 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

