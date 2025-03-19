Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Y Tế H Plus làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty TNHH Y Tế H Plus
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty TNHH Y Tế H Plus

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Y Tế H Plus

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lotte Mall Tây Hồ, 272 Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 500 - 1 USD

- Tiếp đón khách hàng niềm nở, hướng dẫn khách hàng cụ thể, chi tiết.
- Lấy số thứ tự khám bệnh cho khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng vị trí các Phòng khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, thứ tự khám bệnh và cận lâm sàng …
- Đưa khách đến các Phòng khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh …
- Tiếp nhận ý kiến phàn nàn của khách hàng, báo cáo cho trưởng phòng Chăm sóc khách hàng để giải quyết ngay.
- Phiên dịch cho khách hàng khi được yêu cầu, dịch trong lúc khách hàng khám bệnh, chữa bệnh và dịch hồ sơ của khách hàng.
- Dịch phiếu khám, các xét nghiệm, các kết quả chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc … của khách hàng để chuẩn bị cho second opinion hoặc chuẩn bị cho khách hàng ra nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh.
- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Phòng khám.
- Tham gia các buổi đào tạo, họp, giao ban đầy đủ
- Phối hợp với bác sĩ, điều dưỡng để hỗ trợ cho khách hàng không phải chờ lâu.
- Phối hợp với phòng điều dưỡng chuẩn bị hồ sơ khám đoàn, trả kết quả khám đoàn.
- Thực hiện thêm các công việc khác do Trưởng phòng CSKH giao.
Công Ty TNHH Y Tế H Plus

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Daeha Business Center, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Ha noi

