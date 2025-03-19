Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Y Tế H Plus làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Y Tế H Plus
- Hà Nội: Lotte Mall Tây Hồ, 272 Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 500 - 1 USD
- Tiếp đón khách hàng niềm nở, hướng dẫn khách hàng cụ thể, chi tiết.
- Lấy số thứ tự khám bệnh cho khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng vị trí các Phòng khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, thứ tự khám bệnh và cận lâm sàng …
- Đưa khách đến các Phòng khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh …
- Tiếp nhận ý kiến phàn nàn của khách hàng, báo cáo cho trưởng phòng Chăm sóc khách hàng để giải quyết ngay.
- Phiên dịch cho khách hàng khi được yêu cầu, dịch trong lúc khách hàng khám bệnh, chữa bệnh và dịch hồ sơ của khách hàng.
- Dịch phiếu khám, các xét nghiệm, các kết quả chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc … của khách hàng để chuẩn bị cho second opinion hoặc chuẩn bị cho khách hàng ra nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh.
- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Phòng khám.
- Tham gia các buổi đào tạo, họp, giao ban đầy đủ
- Phối hợp với bác sĩ, điều dưỡng để hỗ trợ cho khách hàng không phải chờ lâu.
- Phối hợp với phòng điều dưỡng chuẩn bị hồ sơ khám đoàn, trả kết quả khám đoàn.
- Thực hiện thêm các công việc khác do Trưởng phòng CSKH giao.
JOB DESCRIPTION
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Y Tế H Plus Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y Tế H Plus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI