Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Y Tế H Plus làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

- Tiếp đón khách hàng niềm nở, hướng dẫn khách hàng cụ thể, chi tiết.

- Lấy số thứ tự khám bệnh cho khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng vị trí các Phòng khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, thứ tự khám bệnh và cận lâm sàng …

- Đưa khách đến các Phòng khám, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh …

- Tiếp nhận ý kiến phàn nàn của khách hàng, báo cáo cho trưởng phòng Chăm sóc khách hàng để giải quyết ngay.

- Phiên dịch cho khách hàng khi được yêu cầu, dịch trong lúc khách hàng khám bệnh, chữa bệnh và dịch hồ sơ của khách hàng.

- Dịch phiếu khám, các xét nghiệm, các kết quả chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc … của khách hàng để chuẩn bị cho second opinion hoặc chuẩn bị cho khách hàng ra nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh.

- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Phòng khám.

- Tham gia các buổi đào tạo, họp, giao ban đầy đủ

- Phối hợp với bác sĩ, điều dưỡng để hỗ trợ cho khách hàng không phải chờ lâu.

- Phối hợp với phòng điều dưỡng chuẩn bị hồ sơ khám đoàn, trả kết quả khám đoàn.

- Thực hiện thêm các công việc khác do Trưởng phòng CSKH giao.

JOB DESCRIPTION