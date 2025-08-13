Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Công ty Cổ phần Kinh doanh Ô tô Nam Định (Nam Định Ford) là đại lý uỷ quyền chính thức của Công ty Ô tô Ford Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực: Bán hàng, Bảo dưỡng, sửa chữa sau bán hàng và cung cấp phụ tùng chính hãng. Bán hàng, Bảo dưỡng, sửa chữa sau bán hàng và cung cấp phụ tùng chính hãng Mục đích kinh doanh của công ty là “Phát triển mang định hướng khách hàng” được gắn liền với Phương châm hành động “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng ”. “Phát triển mang định hướng khách hàng” “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng ”. “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng ”.