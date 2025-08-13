Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Công ty Cổ phần Kinh doanh Ô tô Nam Định (Nam Định Ford) là đại lý uỷ quyền chính thức của Công ty Ô tô Ford Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực: Bán hàng, Bảo dưỡng, sửa chữa sau bán hàng và cung cấp phụ tùng chính hãng. Bán hàng, Bảo dưỡng, sửa chữa sau bán hàng và cung cấp phụ tùng chính hãng Mục đích kinh doanh của công ty là “Phát triển mang định hướng khách hàng” được gắn liền với Phương châm hành động “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng ”. “Phát triển mang định hướng khách hàng” “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng ”. “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng ”.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH

Hạn nộp: 15/09/2025

Nam Định Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Thửa 239, Km số 6, Đại Lộ Thiên Trường, phường Hưng Lộc, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-o-to-nam-dinh-ntd188529
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO GLOBAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO GLOBAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DOHAGI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Healthcare HCT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Healthcare HCT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer BIDV Metlife Life Insurance LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIDV Metlife Life Insurance LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Vina-Sanwa Company Liability Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Vina-Sanwa Company Liability Limited
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm