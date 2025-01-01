Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng CAG hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công mặt dựng nhôm kính, với 20 năm kinh nghiệm trong ngành. CAG đã khẳng định vị thế của mình trở thành chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực nhờ vào hệ thống ba nhà máy hiện đại và dây chuyền sản xuất tiên tiến. Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của công ty đều là những người có kinh nghiệm phong phú, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về tính thẩm mỹ và độ bền cho công trình xây dựng. CAG cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng bao gồm mái sảnh kính, mặt dựng kính, tấm ốp nhôm Alu, vách kính cường lực, cùng nhiều vật tư kính khác. Công ty cũng tham gia thi công các dự án lớn, tiêu biểu như Trung tâm Chính trị – Hành chính Hải Phòng, Lotte Mall Hà Nội, và nhiều dự án quốc tế tại Campuchia. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo trong thiết kế đã giúp CAG tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thiết kế kiến trúc hiện đại. Ngoài việc phát triển sản phẩm, CAG còn chú trọng đến yếu tố bền vững và tiết kiệm năng lượng để cải thiện môi trường sống cho cộng đồng hiện tại và các thế hệ tương lai. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng các giải pháp công nghệ mang tính thân thiện với môi trường, nhằm khẳng định sứ mệnh của mình trong việc nâng cao chất lượng và giá trị cho các công trình xây dựng.