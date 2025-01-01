Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

banner-company

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng CAG hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công mặt dựng nhôm kính, với 20 năm kinh nghiệm trong ngành. CAG đã khẳng định vị thế của mình trở thành chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực nhờ vào hệ thống ba nhà máy hiện đại và dây chuyền sản xuất tiên tiến. Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của công ty đều là những người có kinh nghiệm phong phú, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về tính thẩm mỹ và độ bền cho công trình xây dựng. CAG cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng bao gồm mái sảnh kính, mặt dựng kính, tấm ốp nhôm Alu, vách kính cường lực, cùng nhiều vật tư kính khác. Công ty cũng tham gia thi công các dự án lớn, tiêu biểu như Trung tâm Chính trị – Hành chính Hải Phòng, Lotte Mall Hà Nội, và nhiều dự án quốc tế tại Campuchia. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo trong thiết kế đã giúp CAG tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thiết kế kiến trúc hiện đại. Ngoài việc phát triển sản phẩm, CAG còn chú trọng đến yếu tố bền vững và tiết kiệm năng lượng để cải thiện môi trường sống cho cộng đồng hiện tại và các thế hệ tương lai. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng các giải pháp công nghệ mang tính thân thiện với môi trường, nhằm khẳng định sứ mệnh của mình trong việc nâng cao chất lượng và giá trị cho các công trình xây dựng.

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô CN4 - 2.1, KCN Thạch Thất, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-mat-dung-cag-ntd177509
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH LPL việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH LPL việt Nam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TALK11 làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TALK11
0.1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Shop thời trang Rency làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Shop thời trang Rency
2.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Cen Academy
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tới 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA)
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm