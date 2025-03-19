Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT 16
- 20 Khu đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Đi thị trường mở rộng tệp khách hàng
Duy trì và phát triển môi quan hệ với khách hàng hiện tại
Đàm phán hợp đồng, tư vân sản phẩm phù hợp với nhu câu khách hàng.
Chăm sóc khách hàng đảm bảo cung câp dịch vụ khách hàng tốt nhất, hồ trợ khách hàng khi cần thiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Marketing,...
Tại Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : Lương cơ bản upto 12tr (tùy level) + hoa hồng, thưởng quý, thưởng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
