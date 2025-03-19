Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT 16 - 20 Khu đấu giá Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Đi thị trường mở rộng tệp khách hàng

Duy trì và phát triển môi quan hệ với khách hàng hiện tại

Đàm phán hợp đồng, tư vân sản phẩm phù hợp với nhu câu khách hàng.

Chăm sóc khách hàng đảm bảo cung câp dịch vụ khách hàng tốt nhất, hồ trợ khách hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Marketing,...

Không yêu cầu có kinh nghiệm

Không yêu cầu có kinh nghiệm ngành

Có kinh nghiệm ngành sale là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Lương cơ bản upto 12tr (tùy level) + hoa hồng, thưởng quý, thưởng năm.

Không áp doanh số bán hàng.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm

Đóng BHXH, BHYT theo quy định Luật lao động

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thép Tổng Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin