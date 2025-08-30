Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: Hồng Quang, Nam trực, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và điều hành hoạt động kế toán

• Kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.

• Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền hàng tháng/quý/năm.

• Làm việc và cung cấp số liệu cho các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.

• Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính – kế toán.

• Kiểm tra, giám sát công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận định kỳ.

• Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng.

• Am hiểu luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

• Thành thạo phần mềm kế toán MISA

• Kỹ năng quản lý, phân tích, lập kế hoạch tốt.

• Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

• Ưu tiên ứng viên làm kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất và thi công nội thất.

• Độ tuổi: Ưu tiên từ 1985-1990

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận

• Phụ cấp ăn trưa

• Chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi tốt, cơ hội thăng tiến cao, đồng nghiệp thân thiện

• Tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh năm.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được tham gia các hoạt động du lịch, team Building hàng quý, hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin