Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Được thành lập năm 2018, Sun Studio là nhà phát triển games trên nền tảng web và các thiết bị di động với hơn 1 tỷ lượt chơi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các trò chơi mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận (accessible) và yêu thích (enjoyable). Hiện tại công ty có gần 60 thành viên, hàng chục cộng tác viên với trên 40 đầu games và là đối tác chiến lược của các nền tảng web-games hàng đầu thế giới như: Facebook Instant Games, Game Distribution, Glance Gaming... Được thành lập năm 2018, Sun Studio là nhà phát triển games trên nền tảng web và các thiết bị di động với hơn 1 tỷ lượt chơi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các trò chơi mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận (accessible) và yêu thích (enjoyable). Hiện tại công ty có gần 60 thành viên, hàng chục cộng tác viên với trên 40 đầu games và là đối tác chiến lược của các nền tảng web-games hàng đầu thế giới như: Facebook Instant Games, Game Distribution, Glance Gaming...