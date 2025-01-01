Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Được thành lập năm 2018, Sun Studio là nhà phát triển games trên nền tảng web và các thiết bị di động với hơn 1 tỷ lượt chơi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các trò chơi mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận (accessible) và yêu thích (enjoyable). Hiện tại công ty có gần 60 thành viên, hàng chục cộng tác viên với trên 40 đầu games và là đối tác chiến lược của các nền tảng web-games hàng đầu thế giới như: Facebook Instant Games, Game Distribution, Glance Gaming... Được thành lập năm 2018, Sun Studio là nhà phát triển games trên nền tảng web và các thiết bị di động với hơn 1 tỷ lượt chơi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các trò chơi mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận (accessible) và yêu thích (enjoyable). Hiện tại công ty có gần 60 thành viên, hàng chục cộng tác viên với trên 40 đầu games và là đối tác chiến lược của các nền tảng web-games hàng đầu thế giới như: Facebook Instant Games, Game Distribution, Glance Gaming...

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Hạn nộp: 31/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 19, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-sun-studio-ntd155226
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ B.Y.F.A.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ B.Y.F.A.S
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Devie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Devie
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
1 - 1.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WOZEL TTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH WOZEL TTP
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THẾ KỶ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY HORA
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH ĐẠT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm