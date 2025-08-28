Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 19, Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Được thành lập năm 2018, Sun Studio là nhà phát triển games trên nền tảng web và các thiết bị di động với hơn 1 tỷ lượt chơi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các trò chơi mà mọi người có thể dễ dàng tiếp cận (accessible) và yêu thích (enjoyable).
Hiện tại công ty có hơn 70 thành viên với trên 40 đầu games (dòng hyper casual, casual và puzzle) và là đối tác chiến lược của các nền tảng web-games hàng đầu thế giới như: Facebook Instant Games, Microsoft Instant Games, Crazy Games, Game Distribution, Glance Gaming,...
Sun Studio không chỉ là một nơi mà mọi người làm việc để hoàn thành mục tiêu – mà còn cùng nhau xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và phát triển bền vững. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Ban Giám đốc, bạn sẽ là một phần quan trọng giúp Công ty kiểm soát tốt nguồn lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.
Mô tả công việc
Tổ chức và duy trì hệ thống sổ sách kế toán đúng chuẩn mực, tuân thủ pháp luật và chính sách nội bộ của Công ty.
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính nội bộ và báo cáo thuế theo định kỳ chính xác và đúng hạn.
Cung cấp báo cáo quản trị chính xác, kịp thời nhằm hỗ trợ Ban giám đốc ra quyết định.
Kiểm soát toàn diện các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu – chi phí, công nợ, tài sản cố định, tồn kho.
Phối hợp lập ngân sách, theo dõi và phân tích chênh lệch, dòng tiền thực tế so với kế hoạch.
Hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho các bộ phận liên quan: Kế toán công nợ, kế toán thuế, nhân sự – tiền lương, pháp chế, kho, các phòng ban nội bộ, đối tác kiểm toán/thuế.
Đảm bảo tuân thủ Quy trình nội bộ và Quy định hiện hành.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu trong phạm vi chuyên môn từ Trưởng phòng/Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Kế toán, hoặc liên quan.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng là bắt buộc.
Ít nhất 6 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, hoặc 4 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán trưởng.
Kiến thức & Kỹ năng:
Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và pháp luật liên quan.
Thành thạo Excel/Google Sheets nâng cao (Pivot Table, SUMIFS, INDEX-MATCH).
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán như MISA, Fast, Bravo, ERP.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt, và có kỹ năng làm việc nhóm.
Tư duy logic, phân tích chi tiết tốt.
Tư duy luôn học hỏi và hướng tới giải quyết vấn đề.
Ưu tiên:
Có chứng chỉ kế toán quốc tế hoặc thuế.
Đã từng làm việc với kiểm toán độc lập.
Có khả năng đọc – hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
Quy trình tuyển dụng
Video call phỏng vấn với Chuyên viên tuyển dụng (30-45 phút).
Phỏng vấn tại văn phòng với Trưởng phòng và Giám đốc (60 phút).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

• Công ty có chuẩn bị đồ ăn nhẹ, cafe, trà miễn phí tại văn phòng và tổ chức ăn uống vào chiều Thứ 6 mỗi tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

