Giới thiệu Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Nằm ngay tại vị trí Trung tâm Thành phố trên đường Nguyễn Chí Thanh – Con đường đẹp nhất Hà Nội, Khách sạn Bảo Sơn tự hào là khách sạn Quốc tế uy tín, chất lượng và đẳng cấp nhất hiện nay. Với 100 phòng nghỉ tiện nghi, hiện đại và sang trọng, Khách sạn Bảo Sơn chính là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước mỗi khi có chuyến công tác hay du lịch cùng bạn bè và người thân. Khách sạn 4 sao Bảo Sơn không những mang đến những nét đặc sắc của ẩm thực Á - Âu mà còn có các dịch vụ giải trí hoàn hảo, phong phú. Chính vì vậy, đến với Khách sạn Bảo Sơn, chúng tôi sẽ đem lại cho quý khách những trải nghiệm tuyệt vời và hài lòng nhất. Nằm ngay tại vị trí Trung tâm Thành phố trên đường Nguyễn Chí Thanh – Con đường đẹp nhất Hà Nội, Khách sạn Bảo Sơn tự hào là khách sạn Quốc tế uy tín, chất lượng và đẳng cấp nhất hiện nay. Với 100 phòng nghỉ tiện nghi, hiện đại và sang trọng, Khách sạn Bảo Sơn chính là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước mỗi khi có chuyến công tác hay du lịch cùng bạn bè và người thân. Khách sạn 4 sao Bảo Sơn không những mang đến những nét đặc sắc của ẩm thực Á - Âu mà còn có các dịch vụ giải trí hoàn hảo, phong phú. Chính vì vậy, đến với Khách sạn Bảo Sơn, chúng tôi sẽ đem lại cho quý khách những trải nghiệm tuyệt vời và hài lòng nhất.