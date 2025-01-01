Danh sách Công ty >

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI

là công ty sản xuất và phân phối dòng than hoạt tính trắng răng Zenpali-T Trong bối cảnh hiện tại với sản phẩm Zenpali –T là sản phẩm đầu tiên thì chúng tôi mong muốn, mang đến nụ trắng sang, hơi thở thơm mát đến hàng triệu khách hàng không chỉ tại Việt Nam mà còn là cả nước ngoài . Tương lai, tầm nhìn của chúng tôi là 1 Doanh Nghiệp mà trong đó khách hàng của chúng tôi là từ độ tuổi 8-60 tuổi, chúng tôi sẽ lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác và không chỉ riêng mỹ phẩm, nhằm phục vụ và làm cho mọi người trở nên tốt hơn sau khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng khi khách hàng có gương mặt xinh đẹp và hơi thở thơm mát, hàm răng trắng, họ sẽ tự tin hơn để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Dù đó là kiếm được công việc mơ ước, tìm thấy người mình yêu hoặc đơn giản là gần gũi hơn với người quan trọng nhất đối với họ. Vì thế chúng tôi cung cấp một danh mục mỹ phẩm và than trắng răng tuyệt vời với tất cả các hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI

Tuyển Trợ lý giám đốc

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội 50 - 100 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội 15 - 28 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Nhân viên kinh doanh

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội 15 - 28 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Giám đốc kinh doanh

Hạn nộp: 31/12/2025

Hà Nội 50 - 100 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

