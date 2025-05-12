Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Chung cư báo Công An 23 Nghiên Xuân Yêm, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Trợ lý giám đốc

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công việc hàng ngày.

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ các công việc, dự án của công ty.

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh và kiểm soát tiến độ thực hiện.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến tài chính, kế toán, phân tích dữ liệu kinh doanh.

Chuẩn bị tài liệu, sắp xếp lịch trình làm việc, tổ chức cuộc họp và ghi biên bản.

Tiếp nhận, xử lý thông tin, truyền đạt chỉ đạo của Giám đốc tới các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế, Luật,...

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nữ - Ngoại hình tốt (cần đón tiếp KOL, KOC, các doanh nghiệp và ngân hàng)

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint), internet và các phần mềm tin học văn phòng (đặc biệt là hàm excel)

Tổng hợp thông tin, viết tốc ký và giao tiếp tốt (tiếng Anh, tiếng Trung, ngoại ngữ bất kỳ)

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng nhạy bén, khéo léo xử lý tất cả các tình huống phát sinh.

Có thể làm việc độc lập, thích nghi với công việc tốt, có tinh thần gắn bó lâu dài với Công ty.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ PC tại nơi làm việc

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định công ty: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, xét tăng lương hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Được tham gia các chương trình team-building, du lịch cùng công ty.

12 ngày phép/năm có lương.

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.

