Công ty TNHH Giải pháp và phân tích dữ liệu Insight Data (website: inda.vn), là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đi tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Insight Data hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Cung cấp giải pháp tích hợp cho hệ thống CNTT; Cung cấp dịch vụ triển khai kho dữ liệu; Dịch vụ outsourcing - cho thuê nhân sự ngành Data, cung cấp bản quyền phần mềm chính hãng và Dịch vụ đào tạo toàn diện phù hợp với mọi phòng ban trong doanh nghiệp,... Được đánh giá là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tích hợp giải pháp CNTT quy mô lớn, Insight Data đang trên đà phát triển vươn lên tầm khu vực lẫn toàn thế giới. Mang trong mình nhiều tiềm lực cũng như khả năng bắt kịp xu thế nhanh chóng và mạnh mẽ, Insight Data đã và đang cùng với đối tác triển khai nhiều dự án quan trọng của các ngân hàng lớn như VPBank, Seabank, Techcombank, Sacombank, WorldBank, ....