Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Công ty An Phát Cần Thơ, Số 79, đường Chí Sinh, Phường Tân Phú, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Khảo sát đo đạc hiện trạng công trình, tư vấn thiết kế với khách hàng

• Thiết kế 3D phối cảnh

• Triển khai hồ sơ bản vẽ thi công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên Nam/ Nữ tốt nghiệp KTS nội thất hoặc ĐH kiến trúc TP.HCM

Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3D Max hoặc phần mềm thiết kế khác

Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi

Lương cứng: 12 - 15 Triệu (deal theo năng lực)

Thử việc 1 tháng

Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin