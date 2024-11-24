Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Công ty An Phát Cần Thơ, Số 79, đường Chí Sinh, Phường Tân Phú, Cái Răng, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Khảo sát đo đạc hiện trạng công trình, tư vấn thiết kế với khách hàng
• Thiết kế 3D phối cảnh
• Triển khai hồ sơ bản vẽ thi công.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên Nam/ Nữ tốt nghiệp KTS nội thất hoặc ĐH kiến trúc TP.HCM
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3D Max hoặc phần mềm thiết kế khác
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3D Max hoặc phần mềm thiết kế khác
Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi
Lương cứng: 12 - 15 Triệu (deal theo năng lực)
Thử việc 1 tháng
Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa
Lương cứng: 12 - 15 Triệu (deal theo năng lực)
Thử việc 1 tháng
Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN PHÁT CẦN THƠ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI