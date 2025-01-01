Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ra đời vào năm 1997, trải qua nhiều dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành thương hiệu được đông đảo khách hàng tin dùng, Hữu Nghị Food là thương hiệu nằm trong top đầu ngành bánh kẹo nội địa, với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Với tầm nhìn: "Trở thành thương hiệu dẫn đầu trong việc truyền tải và lan tỏa các giá trị thân thuộc của mỗi gia đình Việt ra khu vực và thế giới", Hữu Nghị thực hiện sứ mệnh: "Tạo ra những sản phẩm gắn kết thành viên trong gia đình, mang lại cảm giác thân thuộc cho mỗi khách hàng, trong mỗi gia đình Việt" và hoạt động dựa trên 4 giá trị cốt lõi: Tin Tưởng, Trách Nhiệm, Tôn Trọng, Hiệu quả. Các sản phẩm của Hữu Nghị Food như: Bánh mì Staff, Bánh trứng Tipo, Bánh Trung thu, Mứt Tết Hữu Nghị,...