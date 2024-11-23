Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển mới đại lý mới tại khu vực được công ty chỉ định.
• Chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các vấn đề phát sinh tại các đại lý. Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng
• Tiếp nhận / theo dõi đơn hàng đúng tiến độ cam kết với đại lý.
• Theo dõi tình hình thực hiện doanh thu của khách hàng và lập kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng tăng thu.
• Hỗ trợ vận hành, xây dựng hình ảnh theo quy chuẩn cho các đại lý, xem xét khó khăn và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đại lý.
• Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh.
• Phối hợp với bộ phận Marketing, Hàng hoá thực hiện chương trình bán hàng mới, các chương trình khuyến mại.
• Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế,...
• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm sale Mỹ Phẩm HOẶC có ít nhất 1 năm làm sale dịch vụ khách hàng
• Có khả năng Quản lý và sắp xếp công việc
• Chịu được áp lực công việc cao với sự tỉ mỉ, chỉnh chu và kỹ lưỡng
• Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành
• Có khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-kinh-doanh-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255507
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NAC Viet Resources
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate NAC Viet Resources làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD
NAC Viet Resources
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dorco Vina Co., Ltd
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu
Dorco Vina Co., Ltd
Hạn nộp: 11/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH H&L TEXTILE CORP.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cuckoovina
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cuckoovina
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Südwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan Dyeing Textile Factory)
Hạn nộp: 11/09/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Creative Force
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Creative Force làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Creative Force
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 400 USD Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
350 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Cof Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Cof Business Center
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BASF Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Imarket Viet Nam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Delta Electronics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Delta Electronics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Văn Phòng Đại Diện Max Biocare Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD Văn Phòng Đại Diện Max Biocare Tại Hà Nội
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Aj Rental Ltd., Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Aj Rental Ltd., Co
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD GSM
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH HYUNDAI MATERIALS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HYUNDAI MATERIALS VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Vietnam Agribusiness Limited (VAL) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vietnam Agribusiness Limited (VAL)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Kleur
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Dầu Nhờn Idemitsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dầu Nhờn Idemitsu Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Quanterm Logistics ( Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Quanterm Logistics ( Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Panasonic Appliances Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Panasonic Appliances Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Thang Máy Vgsi làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 600 USD Công Ty TNHH Thang Máy Vgsi
480 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 800 USD Công Ty TNHH Bơm Dooch VINA
350 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Samsung Vina Electronics (Savina-S) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Samsung Vina Electronics (Savina-S)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Bị Đo Lường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Bị Đo Lường
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD K&M Holdings
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm