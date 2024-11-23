Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển mới đại lý mới tại khu vực được công ty chỉ định.

• Chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các vấn đề phát sinh tại các đại lý. Mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng

• Tiếp nhận / theo dõi đơn hàng đúng tiến độ cam kết với đại lý.

• Theo dõi tình hình thực hiện doanh thu của khách hàng và lập kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng tăng thu.

• Hỗ trợ vận hành, xây dựng hình ảnh theo quy chuẩn cho các đại lý, xem xét khó khăn và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đại lý.

• Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang kinh doanh.

• Phối hợp với bộ phận Marketing, Hàng hoá thực hiện chương trình bán hàng mới, các chương trình khuyến mại.

• Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế,...

• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm sale Mỹ Phẩm HOẶC có ít nhất 1 năm làm sale dịch vụ khách hàng

• Có khả năng Quản lý và sắp xếp công việc

• Chịu được áp lực công việc cao với sự tỉ mỉ, chỉnh chu và kỹ lưỡng

• Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chân thành

• Có khả năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

