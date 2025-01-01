Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Giới thiệu Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Phương Khang là công ty về lĩnh vực Logistic chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ…về Việt Nam hoặc ngược lại, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua hàng, đóng gói và vận chuyển hàng hóa, đội ngũ nhân viên thông thạo với kỹ năng chuyên môn cao, chuyên nghiệp. Cung cấp những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng trong vấn đề nhập hàng từ các nước Trung, Nhật…về kinh doanh, sử dụng, giúp tiết kiệm tối đa về thời gian, công sức và tiền bạc, ngoài ra Phương Khang Logistic còn không ngừng hoàn thiện, cập nhật công nghệ, hệ thống vận hành để giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các dịch vụ. Phương Khang là công ty về lĩnh vực Logistic chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ…về Việt Nam hoặc ngược lại, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua hàng, đóng gói và vận chuyển hàng hóa, đội ngũ nhân viên thông thạo với kỹ năng chuyên môn cao, chuyên nghiệp. Cung cấp những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng trong vấn đề nhập hàng từ các nước Trung, Nhật…về kinh doanh, sử dụng, giúp tiết kiệm tối đa về thời gian, công sức và tiền bạc, ngoài ra Phương Khang Logistic còn không ngừng hoàn thiện, cập nhật công nghệ, hệ thống vận hành để giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các dịch vụ.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 7 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

